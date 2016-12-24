Новые квартиры для детей-сирот из Саранска

Дети-сироты в Мордовии получают новые квартиры
Глава региона Артём Здунов осмотрел новые квартиры и пообщался с новоселами
Современный фасад здания, пластиковые окна, удобное расположение и обустроенная детская площадка — все, что нужно для жизни в комфорте. Счастливые обладатели новеньких квартир в доме номер 135 по улице Титова приехали осмотреть свои заветные квадратные метры.
Пообщаться с ними и оценить качество жилья приехал Глава Мордовии Артём Здунов. 7 детей-сирот получили по однокомнатной квартире, площадью не менее тридцати трех квадратных метров. Везде социальный ремонт - есть обои, линолеум, стены под покраску. А индивидуальное отопление гарантирует уют.
Среди новоселов и житель Херсонской области. Квартирный вопрос решен, на очереди вопрос трудоустройства. Во время общения с Главой Мордовии был решен и он. Специальность сварщика и слесаря в республике весьма востребованная. Мужчине пообещали в ближайшее время найти работу по профессии в одной из строительных организаций Мордовии.
Оценивая качество строительных и отделочных работ, Глава региона обращал внимание на каждую мелочь. Вердикт: для новоселов созданы все условия, внимание уделяется всем категориям граждан, нуждающихся в жилье.
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Глава региона Артём Здунов осмотрел новые квартиры и пообщался с новоселами
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