ЦУР Республики Мордовия оценил работу глав районов в соцсетях

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По методике рейтингования АНО «Диалог» специалисты ЦУР провели оценку личных аккаунтов глав районных администраций и городов республики. Рассматривались такие критерии как активность ведения страниц в разных соцсетях, качество и доступность публикуемого контента.
На сегодняшний день в Мордовии 22 главы района, а также мэры г.о. Саранск и Рузаевки ведут личные страницы в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Телеграм». Они рассказывают о результатах своей деятельности, важных новостях района и республики, а также отвечают на обращения граждан.
По результатам оценки, в соцсетях лучше всего работают руководители Инсарского, Рузаевского, Дубёнского, Атяшевского, Ардатовского, Ромодановского районов и мэр Рузаевки. А в число аутсайдеров вошли главы Большеберезниковского, Краснослободского и Ельниковского районов.
Также в ходе рейтингования выявлены типичные ошибки, которые допускаются при ведении личных страниц – это неинформативные безэмоциональные тексты и отсутствие личной позиции, однообразный визуальный контент, отсутствие обратной связи с населением, а также нерегулярная периодичность публикаций.
Личные страницы глав районов и городов способствуют открытости власти и помогают решать конкретные проблемы жителей. Каждый гражданин может напрямую обратиться к руководителю муниципалитета и получить обратную связь.
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