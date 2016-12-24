Артём Здунов оценил качество ремонтных работ на мосту по улице Ботевградской

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В столице Мордовии 23 декабря после капитального ремонта открыли мост через реку Саранку на улице Ботевградской. Качество проведенных работ оценил Глава Мордовии Артём Здунов.
Ботевградский - один из главных мостов Саранска общей протяженностью более 342 метров. Он был построен в конце 1981 года, и за все время ни разу не ремонтировался. Ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались в середине марта текущего года. Затраты на капремонт составили более 441 млн рублей.
Артём Здунов осмотрел обновленное мостовое сооружение, пешком пройдя по всей его протяженности - от улицы Саранская до Советской. Главный инженер компании-подрядчика «Мостострой» Иван Сатаев рассказал о проведенных ремонтных работах, использованных при этом современных материалах.
«В ходе капремонта были отремонтированы опоры, заменены пролеты, полностью обновлена проезжая часть по всей протяженности моста, установлено новое барьерное и перильное ограждения, оборудована система наружного освещения, установлены светофоры. В работе использованы современные высокопрочные и износостойкие материалы. В частности перильные ограждения выполнены из композитного пластика, который не требует окрашивания. Кроме того, на путепроводе оборудована композитная водоотводная система, устойчивая к коррозии, что увеличит срок эксплуатации моста. Проектировщики и строители позаботились и об экологии: все стоки с моста будут уходить в очистные сооружения и только после этого сбрасываться».
«Мы принимаем мост в эксплуатацию, сейчас он в полном порядке, автолюбители и пешеходы могут им пользоваться. Подрядчик дает на все работы гарантийный срок – 8 лет. При необходимости в любое время мы можем обратиться для устранения недочетов», - отметил Глава Мордовии.
Генеральный директор ООО СК «Мостострой» Андрей Ташкаев выразил уверенность, что автомобилисты оценят комфорт при проезде по швам резинометаллического типа. «Надеюсь, что жители Саранска и в целом останутся довольны, а нам будет приятно за качественно выполненную работу», - сказал он, а также поблагодарил руководство республики и заказчика за помощь в решении всех проблемных вопросов, это позволило провести работы в максимально сжатые сроки.
Отметим, что срок эксплуатации Ботевградского моста после проведенного капремонта составляет 40 лет.
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