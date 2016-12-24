Студенты-сварщики из Саранска делают печки-буржуйки для бойцов СВО

Студенты 4 курса Саранского государственного промышленно-экономического колледжа делают печки-буржуйки для российских бойцов. Работа кипит на базе ресурсного центра «Профессионал». Здесь у студентов-сварщиков проходят практические занятия.

Раньше ребята делали навесное оборудование для экскаваторов, а несколько недель назад перед ними встала новая задача. Им предстояло собрать печку буржуйку. Задание освоили довольно быстро. Сейчас на изготовление одной печи у молодых профессионалов уходит несколько часов.

Первая буржуйка, которую сделали студенты, весит почти 70 килограммов. Это стационарный вариант. Она может согреть большое помещение, но не так мобильна, как хотелось бы. Поэтому появился второй вариант, который легко перемещать. Печка «потеряла» в весе, но не в функционале. В ближайшее время все готовые изделия передадут в зону проведения специальной военной операции. В холодное время года такие посылки послужат для наших бойцов отличным подарком.

Буржуйки, изготовленные на базе ресурсного центра, решили назвать «Мордовочка». Сейчас такие печки мастерят студенты 4 курса, а после новогодних праздников эстафету подхватят третьекурсники.

«За работу взялись охотно, потому что поддержку наших парней на передовой считаем делом чести», - отмечают сами ребята.