В Саранске водитель такси совершил наезд на ребенка, после чего покинул место происшествия

«Это за что так Мордовию не любить?»
Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами
Как сообщает МВД по РМ, 22 декабря в 7 часов 45 минут на улице Есенина в Саранске 46-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта» (такси) совершил наезд на упавшую на краю проезжей части 11-летнюю девочку, после чего после чего покинул место происшествия.
В результате ДТП несовершеннолетняя с закрытым переломом лодыжки была доставлена в ДРКБ. Водитель установлен сотрудниками Госавтоинспекции. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами
Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
В Доме Республики состоялась церемония награждения, посвященная Дню добровольца
В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Глава региона Артём Здунов осмотрел новые квартиры и пообщался с новоселами