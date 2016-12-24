В Саранске водитель такси совершил наезд на ребенка, после чего покинул место происшествия

Как сообщает МВД по РМ, 22 декабря в 7 часов 45 минут на улице Есенина в Саранске 46-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта» (такси) совершил наезд на упавшую на краю проезжей части 11-летнюю девочку, после чего после чего покинул место происшествия.

В результате ДТП несовершеннолетняя с закрытым переломом лодыжки была доставлена в ДРКБ. Водитель установлен сотрудниками Госавтоинспекции. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».