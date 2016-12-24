Жители Мордовии могут провести новогодние каникулы в Москве

#МЫВМЕСТЕ 2022
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
Жители нашей республики любят посещать столицу России, и длинные новогодние выходные – отличная возможность туда отправиться. Москва готова встретить туристов насыщенной культурной программой, которая включает мероприятия для детей и взрослых. Спланируйте волшебное новогоднее путешествие уже сегодня!
Вас ждут разнообразные выставки, интерактивные проекты и представления. До 6 января вы можете попасть на сказочное шоу «Снежное сердце Эльзы» в «Цирке Чудес». Оно создано на пересечении разных жанров и технологий: в одном представлении тесно переплелись театр интерактивной анимации, захватывающие дух цирковые номера, лазерное шоу, вокальные и танцевальные партии.
Детей постарше и взрослых заинтересует авторский спектакль «Эра машин». Главные роли в ней исполнят четыре гигантских робота. Постановка расскажет про конфликт технологий и природы.
А в храме Христа Спасителя покажут рождественскую сказку «Чудо горячего сердца». Музыкальный спектакль в самом большом храме России традиционно проходит в канун Нового года, а сеансы продолжаются до самого Рождества.
Также вы сможете увидеть главный символ 2023 года – кролика и других животных в Московском зоопарке, посетить выставку «Путешествие в Рождество» в музее Николая Островского и покататься на коньках на самом большом катке страны.
Это лишь малая часть из того, какие развлечения предлагает Москва. Ознакомиться с полным списком можно здесь: discovermoscow.com. Устройте себе и своей семье запоминающиеся новогодние каникулы!
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Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
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