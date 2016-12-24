Руководство ООО «Мордоввторсырье» осудили за мошенничество на 54 миллиона рублей

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность бывших первых лиц компании «Мордоввторсырье» -генерального директора, финансового директора и главного бухгалтера. Они были уличены в хищении десятков миллионов рублей путем незаконного возмещения из федерального бюджета РФ суммы налога на добавленную стоимость.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в период с 2014 по 2017 годы руководитель коммерческой организации заключал бестоварные сделки с фирмами – «однодневками», находящимися на территории Пензенской, Московской областей, Пермского края, Республики Башкортостан и г. Москвы на покупку изделий из металла.

Далее в налоговый орган представлялись фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственной деятельности с указанными организациями. Таким образом, гендиректор добился незаконного возмещения НДС в размере 54,8 миллионов рублей и уклонился от уплаты налогов на сумму более 75 миллионов рублей.

Кроме того, в 2020 году фигуранты уголовного дела предоставили в налоговый орган фиктивные документы о приобретении медицинских масок, тем самым незаконно возместили НДС в размере 1,7 миллионов рублей.

Следственным комитетом по РМ было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В отношении подсудимых избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, подписки о невыезде и надлежащем поведении. Налагался арест на имущество генерального директора компании на сумму 27,5 миллионов рублей.

В ходе следствия фигуранты вину признали и возместили причиненный ущерб в размере более 130 миллионов рублей. По факту неуплаты налогов уголовное преследование в отношении бывшего генерального директора было прекращено в связи с возмещением ущерба.

За мошенничество с НДС приговором Ленинского суда Саранска бывшие руководящие работники ООО «Мордоввторсырье» были признаны виновными в инкриминируемом им преступлении. Директору компании назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафом в размере 850 тысяч рублей. Финансовому директору и главному бухгалтеру назначено одинаковое наказание в виде 1 года 10 месяцев колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания одной из них до достижения младшим ребенком 14-ти летнего возраста.

Приговор суда в законную силу не вступил.