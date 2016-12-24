На базе старинных зданий Казенных винных складов Саранска создается креативный кластер «Арт-завод»

Развитие сферы туризма - одна из важных задач для Мордовии. Это подчеркнул Глава республики Артём Здунов в своем Послании Государственному Собранию РМ.

«В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» мы выиграли более 80 миллионов рублей. В следующем году на эти средства будет разработано не менее 5 проектов по развитию турмаршрутов и создано не менее 5 оборудованных пляжей. Через Президентский фонд культурных инициатив будет реализовано более 10 проектов в сфере туризма. Это мероприятия в Саранске и Темниковском районе, создание креативного пространства «Арт-завод», развитие этноцентров в селах Старая Теризморга и Паракино», - отметил в Послании Артём Здунов.

Сейчас в Саранске ведутся предварительные работы для начала реконструкции комплекса зданий Казенных винных складов конца XIX века, на базе которых будет располагаться креативный кластер «Арт-завод». Этот проект позволит создать первое в регионе пространство, направленное на объединение представителей культурных сообществ и широкой общественности.

«Арт-завод» предусматривает полиэлементное наполнение: от ремесленных мастерских и творческих студий до современных IT-направлений. Он объединит творческих людей республики и станет местом притяжения туристов.

«Жители Мордовии и гости из других регионов здесь смогут увидеть ушедший в прошлое исторический облик Саранска, его особый промышленный кирпичный стиль, который был создан на рубеже XIX-XX веков», - говорит автор проекта Геннадий Бутарев.

Первое здание, которое откроется в рамках кластера, сейчас выглядит неприглядно - разрушенные помещения без коммуникаций. Но после ремонта часть винзавода станет «зданием цифрового искусства».

В успехе креативного пространства «Арт-завод» уверены не только сами создатели. Проект выиграл несколько грантов, привлекаются инвесторы. Первый этап, разработку проектно-сметной документации, планируется завершить к середине следующего года.

Конечный результат с реконструкцией всех зданий бывшего винного завода Мордовия можно будет увидеть после 2026 года, однако приток туристов ожидается намного раньше.