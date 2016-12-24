Мордовский мореный дуб представили на выставке в Совете Федерации России

Репортер

В верхней палате российского парламента проходит выставка региональных брендов, на которой среди многих других уникальных продуктов был представлен мордовский мореный дуб.

Региональные бренды играют большую роль в развитии экономики страны. Всего Роспатентом зарегистрировано более 300 региональных брендов: 268 наименований мест происхождения товаров, 33 географических указания. Среди них - мордовский мореный дуб.

В российском перечне также находятся ремесла, продукты питания, минеральные воды, алкогольные и безалкогольные напитки, национальные костюмы и даже музыкальные инструменты из разных регионов России.

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