Мордовский мореный дуб представили на выставке в Совете Федерации России

В верхней палате российского парламента проходит выставка региональных брендов, на которой среди многих других уникальных продуктов был представлен мордовский мореный дуб.

Региональные бренды играют большую роль в развитии экономики страны. Всего Роспатентом зарегистрировано более 300 региональных брендов: 268 наименований мест происхождения товаров, 33 географических указания. Среди них - мордовский мореный дуб.

В российском перечне также находятся ремесла, продукты питания, минеральные воды, алкогольные и безалкогольные напитки, национальные костюмы и даже музыкальные инструменты из разных регионов России.