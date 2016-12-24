Преподаватель из Саранска продала квартиру, чтобы перечислить мошенникам 4 миллиона рублей

Жертвой очередного дистанционного мошенничества в столице Мордовии стала 60-летняя преподаватель одной из музыкальных школ Саранска. Женщина под воздействием мошенников перевела на сторонние счета четыре миллиона рублей.

Как рассказала 60-летняя потерпевшая, еще в ноябре ей поступил звонок якобы от сотрудника банка, который подтвердил свое место работы фотографией удостоверения, присланного в переписке. «Банкир» изложил распространенную «легенду», что мошенники пытаются оформить от имени женщины кредит. Для предотвращения финансовой операции требовалось внести аналогичную сумму на так называемый резервный счет.

Преподаватель музыкальной школы перечислила 1 миллион рублей своих сбережений на указанные ей реквизиты. Но на следующий день ей позвонил тот же «специалист» с объяснением, что для успешного завершения «защитной миссии» требуется внести еще некоторую сумму денежных средств. Женщина оформила в банках три кредита на общую сумму около 500 тысяч рублей, которые также перечислила злоумышленникам.

Через некоторое время с жертвой обмана вновь связался липовый представитель банка. Он рассказал, что мошенники никак не уймутся и снова пытаются «повесить» на жительницу Саранска кредит. Потерпевшая пояснила, что у нее уже больше нет никаких денег. Тогда звонивший посоветовал ей совершить якобы фиктивную продажу квартиры, пообещав, что после перечисления денег, вырученных с продажи, недвижимость вернется в ее собственность.

После этого с женщиной связались риелторы компании, зарегистрированной в Саранске, которые поинтересовались, действительно ли она планирует продать жилье. Услышав утвердительный ответ, сотрудники фирмы нашли покупателей на ее однокомнатную квартиру. Состоялась сделка. Получив 2 миллиона 600 тысяч рублей, заявительница, действуя по указанию звонившего, также перечислила их на продиктованные 26 абонентских номеров.

С течением времени преподаватель решила перезвонить «связному» из банка, чтобы узнать о своих дальнейших действиях. Однако его телефон оказался недоступен. Общая сумма ущерба, причиненного местной жительнице, составила 4 миллиона рублей. В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению мошенничества.