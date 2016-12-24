В Минстрое России обсудили реализацию в Мордовии инфраструктурных проектов

В Минстрое России 22 декабря состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина. В ходе встречи рассмотрели ряд инфраструктурных проектов, значимых для жителей региона и реализуемых в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Улучшение жилищных условий граждан является одним из приоритетных направлений совместной работы с регионами. За время действия программы с 2019 года показатель по расселению аварийного жилья в Мордовии составляет 44 тысячи кв. метров, а это значит, что более 2,6 тысячи человек уже обеспечены комфортным жильем», - отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

До конца 2023 года нарастающим итогом согласно целевым показателям федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в республике планируется расселить около 80 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживают около 4,5 тысячи человек.

«В рамках завершения действующей программы в 2023 году предстоит расселить еще около 29 тысяч кв. метров аварийных жилых площадей, новым жильем необходимо обеспечить 1,7 тысячи человек», - отметил Глава Мордовии Артём Здунов.

В ходе встречи речь шла о жилищном строительстве в рамках программы «Стимул» федпроекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда», а также о проекте по строительству инженерных сетей для индивидуальных жилых домов в р.п. Николаевка в Саранске.

Формирование комфортной городской среды – важный инструмент для повышения комфортности жизни в регионах. В 2022 году в регионе было благоустроено 10 общественных и 14 дворовых пространств.

Еще одной темой для обсуждения стала модернизация жилищно-коммунального хозяйства с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Республике Мордовия одобрена заявка на оптимизацию системы теплоснабжения Саранска с обеспечением условий подключения перспективных тепловых нагрузок.

Для повышения доли жителей Мордовии, обеспеченных доступом к чистой воде из системы центрального водоснабжения, в текущем году реализуется три проекта – в селе Лямбирь завершено строительство водозаборного узла и станции водоочистки по ул. Гражданская, рабочем поселке Атяшево ведется реконструкция системы водоснабжения, а в городе Ардатов – будет построена водоочистная станция производительностью 600 м3/сутки.

Также Артём Здунов и Ирек Файзуллин обсудили проведение масштабной реконструкции Советской площади и Фонтанного спуска в преддверии запланированного на 2023 год в столице Мордовии II Всероссийского форума финно-угорских народов «Молодежь в этнокультурном пространстве: реальность и перспективы», который примет около 5 тысяч участников из 16 субъектов России.

Во встрече принял участие вице-премьер Правительства РМ Инсаф Хайруллин.