Галина Лотванова ответила на вопросы жителей региона

22 декабря в официальном паблике ВКонтакте «Республика Мордовия» на вопросы граждан отвечала заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Галина Лотванова. От жителей региона поступило много вопросов, связанных со здравоохранением. Например, у многих возникают трудности при записи на прием к врачам. Людей интересовало, когда наладят эту процедуру.

«На сегодняшний день Мордовия в числе 19 регионов отрабатывает пилотный проект, который будет реализовываться в первом квартале следующего года. После его запуска, граждане одним кликом смогут быстро и оперативно записаться на прием к любому специалисту в медучреждение», - прокомментировала ситуацию Галина Лотванова.

Говоря о льготном лекарственном обеспечении, заместитель Председателя Правительства РМ отметила, что в этом году выделено 43 млн рублей на закупку для 290 детей, больных сахарным диабетом, систем непрерывного мониторинга глюкозы.

«В бюджете на следующий год также предусмотрены средства на эти цели. Что касается взрослых. На сегодняшний день Минздрав РМ провел торги и заключает контракты на приобретение необходимых лекарств для жителей, больных сахарным диабетом. С 9 января их смогут получить льготные категории граждан», - пояснила Галина Лотванова.

Еще одна тема, которая волнует жителей республики - эпидемиологическая обстановка в регионе в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Галина Лотванова отметила, что сейчас ситуация в Саранске управляемая. Но, чтобы так было и дальше, гражданам следует соблюдать меры безопасности в общественных местах. Она настоятельно порекомендовала носить маски в местах скопления людей и попросила бережнее относиться друг к другу.

В завершении зампред Правительства РМ подчеркнула, что все поступившие вопросы, которые не были озвучены в прямом эфире, будут отработаны и их авторы обязательно получат на них ответы.