В Саранске нарушителей на дороге штрафуют по материалам «народных контролеров»

В рамках социального проекта «Народный контроль» группа МВД по Республике Мордовия «Вконтакте» принимает от граждан фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы правонарушения. В случае установления вины «героев видеороликов» они привлекаются к ответственности.

Так, по информации МВД по РМ, участник проекта прислал видео нарушения правил дорожного движения, совершенного водителем автомобиля «Фольксваген Поло». При проезде перекрестка с круговым движением на пересечении улиц Севастопольская-Волгоградская перед поворотом направо он заблаговременно не занял крайнее положение, создав тем самым аварийную ситуацию.

Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку по данному сигналу и установили водителя иномарки. В отношении нарушителя полицейские составили протокол, в качестве наказания ему выписали штраф в размере 500 рублей.

Еще одна участница проекта прислала видео с нарушением водителем автомобиля «Хендай». На Юго-Западном шоссе Саранска при обгоне он пересек двойную сплошную и выехал на полосу встречного движения, создав аварийную ситуацию. По итогам проверки госавтоинспекторы составили на автомобилиста протокол и назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

Еще один житель Саранск прислал видео нарушения водителем автомашины «Шевроле Круз». При проезде перекрестка улиц Гожувская – Лихачева в нарушение требований сплошной линии он разметки выехал на полосу встречного движения. По итогам проверки невнимательнному товарищу был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.