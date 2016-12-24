В Тенгушеве откроется кинозал в рамках нацпроекта «Культура»

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В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
22 декабря в Теньгушевском районном Доме культуры начнет работать кинозал на 50 мест. Его открытие стало возможным благодаря национальному проекту «Культура» и поддержке руководства Мордовии.
«Без преувеличения могу сказать, что этого события очень ждали все местные жители. Мы надеемся, что кинозал станет востребованным в том числе среди подрастающего поколения, и молодежь будет с удовольствием знакомиться с качественным отечественными фильмами. Кроме того, теперь жители нашего района смогут одними из первых увидеть новинки российского кинопроката. Кстати, подборкой лент занимается Фонд кино, но мы в свою очередь займемся отбором тех картин, которые точно понравятся как взрослым, так и маленьким зрителям», - говорит директор Теньгушевского районного Дома культуры Елена Игонькина.
Новый кинотеатр оснащен современным оборудованием, на закупку которого было выделено 9 млн рублей. Для обеспечения качественного звука в зале установлена прекрасная акустическая система, а большой проектор позволит смотреть фильмы в том числе в 3D-формате.
В день запланировано 5-6 сеансов. Понедельник и вторник будут выходными. Цены на билеты в районе обещают поддерживать невысокими, к тому же посмотреть кино можно будет по Пушкинской карте. А в день открытия кинозала для гостей праздникам бесплатно покажут российский драматический фильм Ивана Соснина «Далекие близкие».
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В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
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