Сервис Самокат начал доставлять заказы в Саранске

Теперь в столице Мордовии доступна быстрая доставка продуктов, товаров для дома, косметики и всего необходимого для комфортного быта.

Курьеры-партнеры Самоката будут доставлять товары на велосипедах за 15–30 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря технологической платформе, с помощью которой удалось автоматизировать многие процессы в дарксторах и за их пределами.

Например, система Самоката в режиме реального времени мониторит товарные остатки, отслеживает сроки годности и дает сигнал о снятии позиции, если срок истекает. Также можно соотносить количество прогнозируемых и реальных заказов, ограничивать их количество, чтобы справиться с нагрузкой. В пиковые часы система самостоятельно принимает решение о подключении дополнительных курьеров-партнеров для доставки в конкретном районе. В 56 городах России уже действует более 1000 дарксторов.

Оформить и получить заказ жители и гости Саранска смогут с 8 утра до 11 вечера. В Самокате больше 2500 разных позиций: продукты, напитки, бытовая химия, косметика и другие товары. Среди них более 830 товаров собственной торговой марки Самоката. Доставка в сервисе всегда бесплатная.

«Мы стремимся помогать людям и берем рутину на себя. Самокат дарит свободное время для любимых занятий, отдыха и общения с близкими, –– комментирует Лиза Эмерт, директор по бренду и коммуникациям онлайн-ритейлера Самокат. –– Мы рады начать работать в Саранске. Надеемся, что горожане оценят удобство быстрой доставки продуктов, товаров для дома и всего необходимого для комфортного быта».

«Уверен, что жители столицы Мордовии с удовольствием воспользуются преимуществами экспресс-доставки. Саранску очень не хватало ритейлера такого формата, –– комментирует Игорь Чермошанский, управляющий Мордовским отделением Сбербанка. –– Сервисы наших партнеров, включая Самокат, можно подключить самостоятельно, либо в офисах Сбербанка. Специалисты помогут установить мобильное приложение и объяснят, как сделать первый заказ».