В мордовскую колонию пытались «переправить» 150 сим-карт и 19 мобильных телефонов

В исправительных учреждениях УФСИН по РМ предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудниками ЛИУ-19 при досмотре бандероли, поступившей для осужденного к 4 с половиной годам лишения свободы, были обнаружены и изъяты 12 сим-карт, спрятанные в спичечных коробках.

А в колонии №7 при обследовании контрольно-следовой полосы внутренней запретной зоны были обнаружены и изъяты десять свертков, обмотанных скотчем. В них находились 19 мобильных телефонов, 8 зарядных устройств, 150 сим-карт, 14 наушников, 7 USB кабелей для зарядных устройств.

Как сообщает УФСИН по РМ, по данным фактам проводиться проверка.