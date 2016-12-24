Артём Здунов участвует в подготовке Госсовета по молодежной политике

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Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
21 декабря в московском Манеже проходит подготовка к завтрашнему Госсовету по молодежной политике. Губернаторы, члены правительства, представители Администрации президента, а также лидеры общероссийских молодежных и детских проектов и движений обсуждают вопросы патриотического воспитания и занятости, развития социальных лифтов, создание молодежных пространств в регионах и многое другое.
Глава Мордовии Артём Здунов возглавил работу группы «Социальные лифты для молодежи».
Напомним, в нашей стране действует Федеральный закон от 30 декабря 2020 года «О молодежной политике в Российской Федерации». Важнейшей целью работы с молодежью является формирование патриотически настроенного поколения молодых граждан, поддерживающих и разделяющих наши традиционные ценности, готовых брать ответственность и реальными делами вносить вклад в развитие страны. Президент России Владимир Путин подчеркнул: «Для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей. В этом залог нашего успешного развития, уверенного движения вперед».
В 2018 году в нашей стране стартовала Президентская платформа «Россия – страна возможностей» – это система социальных лифтов, позволяющих любому человеку, независимо от возраста, профессии, места проживания, получить возможности саморазвития, социального и карьерного роста, творческой, научной, общественной самореализации. В настоящее время платформа объединяет 26 проектов, конкурсов и олимпиад.
На заседании группы «Социальные лифты для молодежи» в рамках подготовки к Государственному Совету рассмотрели, как работать с разными категориями молодежи. «Мы поставили для себя задачу поработать с теми группами молодых людей, которые сейчас не охвачены вниманием, - отметил по итогам работы семинара Артём Здунов. - Основной наш тезис - это вовлечение молодежи в жизнь общества и страны. Обсудили, что для этого нужно делать. Во-первых, мы считаем необходимым вернуть в школы трудовое воспитание, как это было раньше. Это дежурство по школе, дежурство в столовых, уборка, участие в общественно полезном труде».
Предложения, разработанные на семинаре, будут рассматриваться на заседании Госсовета 22 декабря - оно будет посвящено реализации молодежной политики в современных условиях.
Фото: URA.RU, Андреев Владимир
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