Артём Здунов участвует в подготовке Госсовета по молодежной политике

21 декабря в московском Манеже проходит подготовка к завтрашнему Госсовету по молодежной политике. Губернаторы, члены правительства, представители Администрации президента, а также лидеры общероссийских молодежных и детских проектов и движений обсуждают вопросы патриотического воспитания и занятости, развития социальных лифтов, создание молодежных пространств в регионах и многое другое.

Глава Мордовии Артём Здунов возглавил работу группы «Социальные лифты для молодежи».

Напомним, в нашей стране действует Федеральный закон от 30 декабря 2020 года «О молодежной политике в Российской Федерации». Важнейшей целью работы с молодежью является формирование патриотически настроенного поколения молодых граждан, поддерживающих и разделяющих наши традиционные ценности, готовых брать ответственность и реальными делами вносить вклад в развитие страны. Президент России Владимир Путин подчеркнул: «Для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей. В этом залог нашего успешного развития, уверенного движения вперед».

В 2018 году в нашей стране стартовала Президентская платформа «Россия – страна возможностей» – это система социальных лифтов, позволяющих любому человеку, независимо от возраста, профессии, места проживания, получить возможности саморазвития, социального и карьерного роста, творческой, научной, общественной самореализации. В настоящее время платформа объединяет 26 проектов, конкурсов и олимпиад.

На заседании группы «Социальные лифты для молодежи» в рамках подготовки к Государственному Совету рассмотрели, как работать с разными категориями молодежи. «Мы поставили для себя задачу поработать с теми группами молодых людей, которые сейчас не охвачены вниманием, - отметил по итогам работы семинара Артём Здунов. - Основной наш тезис - это вовлечение молодежи в жизнь общества и страны. Обсудили, что для этого нужно делать. Во-первых, мы считаем необходимым вернуть в школы трудовое воспитание, как это было раньше. Это дежурство по школе, дежурство в столовых, уборка, участие в общественно полезном труде».

Предложения, разработанные на семинаре, будут рассматриваться на заседании Госсовета 22 декабря - оно будет посвящено реализации молодежной политики в современных условиях.

Фото: URA.RU, Андреев Владимир