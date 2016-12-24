Жительница Ромоданова оформила кредит на 2,2 миллиона рублей, чтобы перечислить деньги мошенникам

Как сообщает МВД по РМ, в дежурную часть полиции в Саранске обратилась 54-летняя рабочая транспортной компании, проживающая в поселке Ромоданово. Женщина не удивила полицейских «типовым» рассказом о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Здесь также как и в других случаях был звонок от «сотрудника банка» и рассказ, что мошенники пытаются получить от имени жертвы кредит. По старой схеме обмана, чтобы защититься, ей требовалось самой оформить займ.

Женщина с помощью мобильного банка запросила в финансовом учреждении кредит на 2 миллиона 272 тысячи рублей, из которых более 500 тысяч составляла страховка. После одобрения, она перечислила часть средств на номера банковских карт, присланных ей в мессенджере незнакомцем.

Правда, из-за лимита на переводы дальнейшие операции с деньгами стали невозможны, но женщина так и не вышла из мошеннического «морока». По указанию звонившего она отправилась к банкомату, где через терминал обналичила остатки кредита и внесла деньги на счета злоумышленников.

По окончании операции «банкир» поинтересовался, есть ли у потерпевшей банковские карты другой кредитной организации, и передал криминальную «эстафету» своему «коллеге». Тот тоже стал плести женщине о новых угрозах ее деньгам уже в другом банке, что наконец-то отрезвило жертву обмана. Она оборвала общение и отправилась в полицию

В настоящий момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на розыск подозреваемых.