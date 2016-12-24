В Мордовии при выезде на «встречку» за день погибли двое водителей

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По информации Госавтоинспекции республики, 20 октября в дорожных происшествиях погибли двое водителей транспортных средств, выехавших на полосу встречного движения
Около девяти часов утра на автодороге «Саранск – Кочкурово» 37-летний водитель «ВАЗ-2114», по предварительным данным, при движении в сторону Саранска не обеспечил безопасный скоростной режим, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Здесь легковушка столкнулась с «КАМАЗом», после чего ее отбросило в придорожный кювет.
В результате ДТП водитель «четырнадцатой» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, назначены экспертизы. По результатам освидетельствования 51-летний водитель «КАМАЗа» трезв. Как отмечается, погибший мужчина в 2022 году за нарушения ПДД привлекался 6 раз по статье о превышении скорости.
Еще одна смертельная дорожная авария произошла в этот же день на дороге в Чамзинском районе республики. В 10 часов 35 минут на трассе «Саранск – Сурское – Ульяновск» 21-летний водитель автомашины «ВАЗ-2115», по предварительным данным, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «3037КЕ» (судя по всему, речь идет о бортовой «Газели»).
В результате ДТП управлявший легковушкой парень от полученных травм скончался на месте до приезда медиков, назначены экспертизы. По результатам освидетельствования 41-летний водитель автомашины «3037КЕ» трезв.
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