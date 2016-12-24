В ноябре власти Мордовии стали быстрее отвечать на обращения граждан

ЦУР Республики Мордовия фиксирует в соцсетях обращения граждан и передает их в профильные ведомства для принятия оперативных мер.

Как сообщили специалисты Центра управления регионом, в ноябре среднее время ответа на данные обращения составило 2 часа 49 минут, что на 1 час 10 минут быстрее, чем в октябре. Благодаря этому Мордовия попала в тройку лидеров среди российских регионов по положительной динамике скорости первичного ответа.

Всего в ноябре ЦУР Республики Мордовия зафиксировал и отработал 3076 обращений от граждан. Наибольшая их часть (70,6%) поступила через соцсеть «ВКонтакте».

Напомним, что на сегодняшний день в нашей республике все министерства и районные администрации, а также большинство подведомственных учреждений имеют официальные паблики в соцсетях. К ним можно обратиться напрямую и получить обратную связь.