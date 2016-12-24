Роман Ковалев из Мордовии стал победителем проекта «Твой Ход»

#МЫВМЕСТЕ 2022
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
Студент Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва стал победителем второго сезона проекта Федерального агентства по делам молодёжи «Твой Ход», который входит в президентскую платформу «Россия - страна возможностей». Роман Ковалев в рамках конкурсного трека «Делаю» получил премию в размере 1 000 000 рублей.
Роман Ковалев, участник направления «Делаю добро», стал автором проекта «Дай Пять!». Проект представляет собой волонтёрскую взаимопомощь между школьниками.
Проект родился в рамках проектировочной недели конкурса «Большая перемена» и объединил более 70 активных ребят школьного возраста из различных регионов страны.
Идея волонтёрской взаимопомощи школьников в образовании не была случайной. Был проведен опрос общественного мнения, результаты которого показали проблему недостаточности вспомогательных материалов или дополнительных уроков для тех, кто отстает по школьной программе из-за отсутствия на уроке или непонятности темы. Не разобравшись в теме всего один раз, наверстать упущенное порой бывает очень сложно.
Главный принцип проекта: «равный - равному». Школьник объясняет школьнику. Это во многом и нашло положительный отклик среди наших сверстников. Проект служит альтернативой проведения дополнительных уроков и занятий, где дети развивают организаторские и педагогические качества.
«Спасибо большое всем, я очень рад видеть проект в списке победителей. Я очень надеюсь, что мы поможем многим школьникам наверстать упущенное и перестать чувствовать себя неуверенно на уроках. Сейчас уже действуют больше тысячи волонтёров. Я верю, что вскоре их будет в два, три, четыре раза!» — рассказал автор проекта Роман Ковалев.
Проект «Дай Пять!» стал победителем в рамках конкурсного трека «Делаю», который включает в себя 11 направлений. Главное требование к конкурсному проекту — нацеленность на улучшение системы образования и работы вуза. Участвовать в треке можно было как индивидуально, так и в команде до 5 человек.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Глава региона Артём Здунов осмотрел новые квартиры и пообщался с новоселами
Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами
В Доме Республики состоялась церемония награждения, посвященная Дню добровольца
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов