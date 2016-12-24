В Саранске оперативники изъяли у девушки более 260 граммов гашиша и другие наркотики

В столице Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы, причастной к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ в квартире подозреваемой были обнаружены 264 грамма гашиша, метамфетамин и МДМА общей массой 6,81 грамма.

По словам девушки, крупную партию запрещенных веществ она приобрела по интернету и забрала из указанного ей из тайника. Часть наркотического средства она оставила в брикетах, часть расфасовала с целью последующего сбыта потребителям, реализовав один сверток своему знакомому.

Как сообщает МВД по РМ, в настоящий момент в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.