В Саранске адвокату огласили приговор за покушение на мошенничество

В Пролетарском суде Саранска рассмотрели уголовное дело 65-летнего адвоката Адвокатской палаты РМ Александра Чекушкина. Он был задержан оперативниками УФСБ по РМ осенью прошлого года при получении денег от своего подзащитного. По данным следствия, он выманил у клиента 30 тысяч рублей под мошенническим предлогом.

Александра Чекушкина взяли под белы руки 15 ноября в ходе оперативного мероприятия. Юрист представлял интересы клиента, которому вскоре предстояло ответить в Рузаевском суде за приобретение наркотиков без цели сбыта. По этой статье часто выносятся приговоры не связанные с лишением свободы.

По версии следствия, прекрасно зная о таких перспективах, Чекушкин решил погреть руки на этом деле. Он убедил подзащитного, что его проверенные контакты в суде помогут решить все к «обоюдному удовлетворению». Нужно было только выделить 30 тысяч рублей для «подношения» нужным людям – и легкое наказание обеспечено.

На самом деле адвокат не собирался никому ничего передавать, а все деньги планировал просто присвоить. Клиент согласился на это предложение, но после некоторых раздумий обратился в УФСБ по РМ. «Денежная» встреча Чекушкина и его подзащитного проходила уже под контролем оперативников спецслужбы. Как только адвокат взял деньги, его задержали с поличным.

Как отмечается в информации из Пролетарского суда Саранска, в судебном заседании адвокат вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал. Тем не менее, он был признан виновным в покушении на мошенничество. Александру Чекушкину назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Одновременно суд лишил его права заниматься адвокатской деятельностью в течении двух лет.

Приговор не вступил в законную силу.