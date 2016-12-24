В Саранске проверили антитеррористическую защищенность торгового центра «1000 запчастей»

Антитеррористическая комиссия в столице Мордовии продолжает свою работу по обследованию антитеррористической защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории городского округа.



По согласованному графику антитеррористическая комиссия провела проверку на предмет соответствующей безопасности торгового центра «1000 запчастей», расположенного в рабочем поселке Николаевка.



В ходе обследования торгового центра, проведенного в присутствии собственника, представителями городской администрации совместно с сотрудниками региональных УФСБ, МЧС и Росгвардии был выявлен ряд нарушений и недостатков.

По итогам проверки собственнику было выдано предписание об их устранении в конкретно обозначенные сроки. При этом, владельцу крупного объекта была поставлена задача провести необходимые мероприятия, призванные поставить на надлежащий уровень антитеррористическую защищенность площадки для торговли.