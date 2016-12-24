В Саранске открылась предновогодняя ярмарка самозанятых предпринимателей

Министерство экономики Республики Мордовия и центр «Мой бизнес» организовали предновогоднюю ярмарку самозанятых - предпринимателей, которые работают на себя и платят налог на профессиональный доход. Всего таких на ярмарке собралось более 40 человек, и не только из Саранска, но и из муниципальных районов республики.

Любимое дело может приносить не только удовольствие, но и легальный доход. Нужно только показать товар лицом, тогда и новые клиенты не заставят себя ждать. Центр «Мой бизнес» предлагает самозанятым солидный комплекс услуг. Начиная от льготных кредитов по сниженной процентной ставке, помощи в выходе на новые рынки сбыта и заканчивая обучением, мастер-классами и консультированием по самым различным вопросам.

Профессиональный подход приносит результат — количество самостоятельно ориентированных предпринимателей в республике постоянно растет. В республике сегодня около 14 тысяч самозанятых, а в наступающем году их станет еще больше. Дело в том, что граждане посчитали такую систему налогообложения выгодной и сейчас их вклад в экономику Мордовии все более заметен.

В товары, сделанные своими руками, всегда вложены добрая светлая энергетика и частичка души. Все участники ярмарки получили замечательную возможность обменяться опытом, найти новых клиентов, которые станут постоянными. Ярмарка ждет посетителей до 25 декабря с 10 утра до 9 вечера в торгово-развлекательных центрах города. А в наступающем году ярмарочный формат планируют сделать регулярным.