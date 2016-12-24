В Саранске врач-психиатр оштрафован за взятку на 1 миллион 250 тысяч рублей

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В столице Мордовии вынесен приговор врачу-психиатру одного из медицинских учреждений республики. Мужчина был признан виновным в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает Следственный комитет по РМ.
Следствием было установлено, что в 2021 году «врачеватель душ» получил взятку в размере 25 тысяч рублей за выдачу справки об отсутствии у жителя республики противопоказаний к управлению транспортными средствами. На основании указанной справки «подопечному» было выдано положительное медицинское заключение, с которым тот отправился в ГИБДД и получил водительское удостоверение. При этом, врач прекрасно знал, что у мужчины имеется психическое заболевание, с которым по закону противопоказано садиться за руль
Принимая во внимание собранные органами следствия доказательства, суд признал медика виновным и назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ со штрафом в размере 1 миллион 250 тысяч рублей. Кроме этого, он на 3 года лишен права заниматься врачебной деятельностью.
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