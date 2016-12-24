24 декабря в Саранске пройдет предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка

При поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ 24 декабря в Саранске состоится предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка, где жители столицы Мордовии и ее гости смогут приобрести экологически чистую продукцию по доступным ценам.

Площадки ярмарок будут работать с 07:00 до 13:00 по следующим адресам:

ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко)

пр-т 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Венедяпиных)

ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой)

пр-т 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская)

В продажу поступят популярные категории товаров - яйца, сливочное масло, мясо, рыба, овощи, мед и другие.

На ярмарке будут дежурить волонтеры. Для населения будет курсировать бесплатный автотранспорт.