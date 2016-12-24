24 декабря в Саранске пройдет предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка

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Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
При поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ 24 декабря в Саранске состоится предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка, где жители столицы Мордовии и ее гости смогут приобрести экологически чистую продукцию по доступным ценам.
Площадки ярмарок будут работать с 07:00 до 13:00 по следующим адресам:
В продажу поступят популярные категории товаров - яйца, сливочное масло, мясо, рыба, овощи, мед и другие.
На ярмарке будут дежурить волонтеры. Для населения будет курсировать бесплатный автотранспорт.
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