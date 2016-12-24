Жительница Мордовии лишилась имущества на полмиллиона рублей из-за долга по алиментам

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В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
Судебные приставы Мордовии взыскали с местной жительницы больше полумиллиона рублей долга по алиментам в пользу двоих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает УФССП по РМ.
В списках должников по алиментам мать двоих детей оказалась после бракоразводного процесса. Дочь 2004 года рождения и сын 2010 года рождения остались проживать с отцом. Мамашу же обязали выплачивать алименты в размере 1/3 части от всех видов заработка.
Первые несколько месяцев с момента предъявления исполнительного документа в службу судебных приставов денежные средства удерживались из заработной платы беспечной особы. Затем она уволилась, и про алименты начисто забыла.
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель установил имущественное положение женщины. В собственности у нее имелись квартира по улице Коваленко, а также доля в жилом доме и доля земельного участка по улице Старопосадская. Сотрудник ведомства наложил арест на данное имущество.
Поскольку оформленная в собственность доля в жилом доме — не единственное жилье должницы, то данное имущество вместе с частью земельного участка было решено реализовать с целью взыскания задолженности по алиментам. Имущество было предложено собственнику, который в короткие сроки выкупил его.
Как отмечается, вырученные денежные средства позволили погасить имеющийся долг.
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