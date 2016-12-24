Житель Саранска позволил мошенникам повесить на себя кредит в 914 тысяч рублей

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В столице Мордовии к полицейским обратился 38-летний местный житель, который сообщил о совершенном в отношении него мошенничестве. Он выдал мнимому сотруднику службы безопасности банка проверочные коды, в результате чего дал злоумышленникам доступ к своему онлайн-банку.
Как рассказал потерпевший, 16 декабря ему позвонил некий «банковский сотрудник» и сообщил о происках мошенников, которые пытаются оформить от его имени заявку на получение кредита. С целью предотвращения несанкционированной финансовой операции незнакомец попросил заявителя озвучить код, пришедший в смс-сообщении, что и сделал горожанин.
Как будет установлено впоследствии, получив с помощью проверочных кодов доступ к мобильному банку жителя Саранска, аферисты оформили на него заем в размере 914 тысяч рублей. Правда, из этих средств им удалось перевести на свои счета только 141 тысячу. Похитить всю сумму сразу жулики не успели из-за установленного лимита на перевод денежных средств по счетам жертвы.
Спустя некоторое время мужчина решил проверить личный кабинет мобильного банка. Обнаружив у себя оформленный на крупную сумму кредит, из которого часть средств уже ушла «налево», он обратился в полицию.
В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. МВД по Республике Мордовия напоминает: в случае поступления подобного звонка следует незамедлительно обратиться в банк и уточнить всю информацию.
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