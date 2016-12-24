Артём Здунов вручил орден Мужества родителям Романа Крашенинникова, погибшего в ходе СВО

Кодекс чести русского офицера гласит «Долг – Отечеству, честь – никому». Этому важнейшему воинскому принципу посвящена вся жизнь семьи Крашенинниковых, взрастившей трех российских офицеров, с честью посвятивших свои жизни служению Родине. Роман Крашенинников погиб летом этого года при выполнении боевой задачи на территории проведения специальной военной операции.

19 декабря Глава Мордовии встретился с родителями героя Сергеем Николаевичем и Ларисой Владимировной, чтобы передать им орден Мужества, которым посмертно был награжден их сын.

«Романом Сергеевичем гордится вся республика. Это тяжелая утрата для нас. Большое спасибо вам, что воспитали такого сына», - сказал Артём Здунов, вручая родителям награду.

Роман Крашенинников служил в парашютно-десантном полку, в разведроте получил квалификацию боевого снайпера, в марте текущего года был направлен в зону СВО. Роман погиб в Херсонской области при выполнении боевой задачи. Командование и боевые друзья всегда отзывались о нем, как о профессионале с большим опытом и надежном боевом товарище, готовом всегда прийти на помощь. Ему было 28 лет…

Старший брат Романа также связал свою жизнь с воинским поприщем. Служил в Грозном, не остался в стороне и от спецоперации на территории Украины.

Тяга сыновей к служению Родине передалась им от отца. Сергей Николаевич долгие годы служил в органах внутренних дел, неоднократно выезжал в командировки для выполнения задач, поставленных командованием. В начале проведения СВО казак Свято-Предтеченского общества Сергей Крашенинников в качестве командира взвода казачьего отряда «Ермак-15» выполнял боевую задачу по сдерживанию возможного прорыва украинских националистов. Лариса Владимировна всегда была надежным тылом для супруга, вырастила сыновей, ставших примером для молодого поколения.

За чашкой чая обсудили вопросы помощи мобилизованным и патриотическое воспитание молодежи.

На встрече присутствовал также митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Он сказал: «Каждый человек, вставший на путь защиты своей страны, причисляется к святым защитникам нашего Отечества. Память о вашем сыне будет в веках».