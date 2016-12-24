В столице Мордовии ищут парочку причастных к хищению денег из банкомата

Репортер

В Саранске разыскиваются мужчина и женщина, подозреваемые в хищении 19 600 рублей из банкомата, расположенного в отделении банка по улице Сущинского. Преступление было совершено 16 декабря.

Приметы разыскиваемого: на вид 40-50 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см. Был одет: куртка черного цвета, шапка черного цвета, синие джинсы. 

Приметы разыскиваемой: на вид 30-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175  см., волосы русые. Была одета: куртка черная с капюшоном, темные сапоги.

Всем, кому что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-60 или 102 (02).

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