В столице Мордовии ищут парочку причастных к хищению денег из банкомата

В Саранске разыскиваются мужчина и женщина, подозреваемые в хищении 19 600 рублей из банкомата, расположенного в отделении банка по улице Сущинского. Преступление было совершено 16 декабря.

Приметы разыскиваемого: на вид 40-50 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см. Был одет: куртка черного цвета, шапка черного цвета, синие джинсы.

Приметы разыскиваемой: на вид 30-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см., волосы русые. Была одета: куртка черная с капюшоном, темные сапоги.

Всем, кому что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-60 или 102 (02).