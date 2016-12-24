В Мордовии любители скоростной езды учинили два ДТП с погибшими людьми

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В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
Как сообщает Госавтоинспекция республики, 18 декабря на территории Мордовии два лихих водителя «отметились» в дорожных авариях со смертельным исходом.
Около восьми часов вечера в Атюрьевском районе республики на ответвлении от федеральной трассы М5 «Урал» 54-летний водитель автомашины «ГАЗ Соболь» выехал на «встречку» и совершил столкновение с автомашиной «ДАФ».
В результате ДТП 58-летний пассажир автомашины «ГАЗ Соболь» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель отечественного фургона с различными травмами был госпитализирован в Торбеевскую ЦРБ, у него взята кровь на анализ. По результатам освидетельствования, водитель автомашины «ДАФ» трезв.
Как отмечается, в этом году «гонщик» из «Соболя» уже более 20-и раз попадался на превышении скорости.
Примерно в это же время в Торбеевском районе Мордовии 33-летний водитель иномарки «Мазда 3» (стаж у парня небольшой - с 2020 года) совершил наезд на 62-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении по ходу движения автомашины. В результате, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
Смертоносный водитель иномарки за рулем был трезвым. При этом, по данным ГИБДД, в этом году он более 30-и раз ловил штрафы за чрезмерно скоростное вождение.
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В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
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