В Саранске полицейские нашли мошенника с «газовым счетчиком»

Сотрудники уголовного розыска республиканского МВД установили личность подозреваемого в мошенничестве 25-летнего парня, обманувшего саранскую пенсионерку на 30 тысяч рублей при замене газового счетчика.

О хищении денежных средств в полицию сообщила 84-летняя жительница столицы Мордовии. Как рассказала потерпевшая, 10 декабря к ней в квартиру пришел неизвестный молодой человек, который представился работником «Горгаза». После проверки оборудования незнакомец сообщил, что необходимо установить новый газовый счетчик.

Стоимость услуги составляла 30 тысяч рублей. Прибор учета молодой человек пообещал заменить на следующий день. При этом денежные средства требовалось заплатить заранее. Пожилая женщина передала необходимую сумму. Однако в назначенное время злоумышленник так и не пришел, а потерпевшая обратилась в полицию.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний работник частной компании по обслуживанию газового оборудования. Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью. В настоящий момент устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.

МВД по Республике Мордовия рекомендует гражданам провести профилактическую беседу со своими пожилыми родственниками и детьми.

В случае если к вам в квартиру пришли незнакомые люди с требованиями и предложениями о проведении проверки газового или электрооборудования, а также счетчиков воды, необходимо связаться с организацией, представителями которой называют себя неизвестные, и уточнить, ведутся ли по вашему адресу в настоящий момент какие-либо работы.