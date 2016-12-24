Мордовия стала призером выставки художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2022»

С 14 по 18 декабря в Москве проходила крупнейшая в стране Выставка-ярмарка художественных промыслов «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2022». Это единственный выставочный проект России, который представляет весь спектр народного искусства в стране.

Мордовия познакомила гостей праздника с главными художественными «брендами» республики: традиционной вышивкой, тавлинской деревянной игрушкой, урусовскими валенками и современными костюмами по этническим мотивам. Павильон с работами наших мастеров занял 2 место в номинации «За лучшее художественное оформление региональной выставки».

Выставка-ярмарка художественных промыслов «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2022» организуется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ. Она вошла в План основных мероприятий по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России.

В этом году в мероприятии приняли участие мастера из 70 регионов. Также были организованы мастер-классы по различным видам народных промыслов - жостовская и нижнетагильская росписи, богородская и хотьковская резьба по дереву, гончарное искусство, павловская металлообработка, кунгурская резьба по камню и многое другое.