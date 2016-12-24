Около 6 миллионов рублей отдали мошенникам жители Мордовии только за одну неделю

МВД по РМ сообщает новые данные о финансовых потерях, которые понесли жители республики в результате мошеннических действий. Всего за одну неделю, с 12 по 17 декабря, в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о хищении денежных средств обратились 26 местных жителей, которые лишись 5 миллионов 865 тысяч рублей.

По-прежнему самыми распространенными способами совершения преступлений остается защита от несанкционированного списания средств со счетов и мнимое оформление на человека кредита неизвестными злоумышленниками. Для защиты своих сбережений потерпевшие переводили деньги на «безопасные счета», указанные аферистами. Подобным образом восемь жителей Мордовии потеряли 3 миллиона рублей.

Еще полтора миллиона рублей ушли к махинатором от наших сограждан, планировавших заработать на электронных торгах и инвестировании в акции.

А 16 декабря в полицию обратилась девушка, которая сообщила о хищении у нее 40 тысяч рублей. Денежные средства заявительница перечислила неизвестным за написание для нее курсовой работы.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных структур.

Не переводите в качестве предоплаты денежные средства за товар, а также не сообщайте никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.