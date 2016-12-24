В Саранске подвели итоги проекта «Рыбалка без границ»

В столице Мордовии подвели итоги проекта «Рыбалка без границ», который был реализован при поддержке олимпийского совета республики. Почти за год работы сделано многое, результат даже превзошел ожидания организаторов.

Проект начал свою работу в феврале текущего года. Инициатива его создания принадлежит Сергею Жбанову, по трагическому стечению обстоятельств мужчина стал инвалидом. Олимпийский совет Мордовии помог ему оформить идею и воплотить ее в жизнь. За 10 месяцев к «рыбалке без границ» присоединились десятки людей. Многие из них до этого не имели возможности выехать на природу, и когда узнали о проекте, с радостью приняли в нем участие. По словам Сергея Жбанова - автора проекта, мероприятие объединило не только взрослых, но и детей. А также идеей такого масштабного и интересного проекта прониклись и жители других регионов страны.

Останавливаться на достигнутом организаторы не планируют. В планах осваивание новых горизонтов. А пока, в благодарность за проделанную работу, они отметили благодарностями всех, кто помогал в реализации проекта.