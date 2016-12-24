Артём Здунов встретился с представителями текстильной промышленности республики

Поддержка местных производителей текстильной продукции стала основной темой встречи Главы Мордовии, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Артёма Здунова с предпринимателями. Обсуждение состоялась на площадке Торгово-промышленной палаты республики в рамках проекта «Единой России» «Выбирай своё». На встречу также были приглашены руководители ряда профильных министерств и ведомств, администрации городского округа Саранск.

Проект по импортозамещению «Выбирай своё» был запущен партией в марте 2022 года. Он призван поддерживать российских предпринимателей и производителей. Проект включает 20 направлений, одно из них - предприятия текстильной промышленности. В конце ноября в Саранске впервые состоялся модный показ отечественных производителей «Выбирай своё». В большом атриуме самого крупного торгового центра столицы Мордовии 13 брендов и дизайнеров республики представили свои уникальные работы. Были показаны модели делового стиля, кэжуал, одежда для спорта и отдыха, текстиль для дома, коллекции вечерней и свадебной моды.

Открывая встречу, Артём Здунов отметил, что прошедший модный показ стал отличным форматом для продвижения республиканских производителей одежды. «Формы поддержки, которые мы оказываем отрасли, на мой взгляд, являются недостаточными, потому что сегодня очень сильно изменилась ситуация. Многие из вас вышли на новые рынки, помогая нашим бойцам. Мы много отшиваем в республике для нужд военнослужащих, загрузка хорошая. Но хотелось бы усилить нашу работу, чтобы помочь вам развиваться», - обратился к предпринимателям Глава республики.

Врио министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Иван Горин рассказал о существующих мерах государственной поддержки для бизнеса, которые предоставляет Фонд поддержки предпринимательства РМ (Центр «Мой бизнес»). Речь шла о льготных программах кредитования, микрозаймах по фиксируемой процентной ставке от 1% до 7,5% годовых, бесплатных консультационных услугах, обучающих программах и тренингах.

О предоставляемых возможностях развиваться на международном рынке рассказал министр промышленности, науки и новых технологий республики Игорь Габайдуллин. В качестве успешного примера он привел предприятие «Спрутс», спортивная коллекция которого также была представлена на показе «Выбирай своё».

Многие бизнесмены выступили с вопросами. В частности, индивидуальный предприниматель Анастасия Скворцова интересовалась возможностью участвовать в заказах на пошив сценических платьев для театров и домов культуры. Министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина отметила, что такую возможность дает партийный проект «Культура малой Родины». По направлению «Местный дом культуры» районные ДК могут приобретать сценические костюмы, заказывая их у индивидуальных предпринимателей.

Также в рамках дискуссии обсуждались вопросы профессиональной подготовки сотрудников швейного производства, льгот на аренду помещений, субсидирования затрат, связанных с работой на маркетплейсах и в онлайн-магазинах. Было высказано предложение сделать показ одежды местных производителей регулярным с выходом на более крупные площадки.

Все вопросы, поступившие от предпринимателей, руководитель республики поручил профильным министрам взять на особый на контроль. «И встречайтесь чаще, чтобы знать все нужды и потребности тех, кто развивает отрасль!»

Завершением встречи стало вручение наград. Благодарственными грамотами Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия» награждены организаторы и участники первого модного показа брендов и дизайнеров республики. Отзывы о встрече, звучавшие по ее окончании от участников, были единодушны: «Не ожидали, что в наши проблемы будет вникать лично Глава Мордовии, это так ценно и придает сил для движения вперед».