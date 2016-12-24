Семьи Торбеевского района средства маткапитала направляют на улучшение жилищных условий

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В рамках реализации национального проекта «Демография» в Торбеевском районе в 2022 году выдано 38 сертификатов на республиканский материнский (семейный) капитал. Всего за период действия программы выдано 426 сертификатов, из которых 133 были направлены на индивидуальное жилищное строительство, покупку жилья или погашение ипотечных кредитов.
Так, семье Степушкиных в 2019 году был вручен федеральный сертификат после рождения третьего ребенка, а в ноябре этого года они получили сертификат на республиканский маткапитал за рождение четвертого ребенка. Все средства семья решила направить на улучшение жилищных условий.
Отметим, что республиканский материнский (семейный) капитал предоставляется женщинам, родившим (усыновившим) третьего или каждого последующего ребенка, или мужчинам, являющимся единственными усыновителями третьего или каждого последующего ребенка.
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