В Саранске пройдет фестиваль студенчества «ОГАРЁВ ФЕСТ»

«Мы очень долго вас ждали!»
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
МГУ им. Н.П. Огарёва приглашает на первый фестиваль студенчества «ОГАРЁВ ФЕСТ», который пройдет 20 декабря в 18:00 в комплексе «Саранск Арена»!
Подобного мероприятия в Мордовии еще не было! Откроет фестиваль - театрализованный пролог «Греческий Олимп», а после пройдет церемония произнесения «Клятвы Гиппократа» студентами медицинского института Мордовского госуниверситета.
На welcome-зоне публику встретят тематические фотозоны, интерактивные площадки, театральные постановки, концерт творческих коллективов и студентов университета.
Также выступят кавер-группы «Апрель» и ди-джеи творческого объединения «Blaash».
Ярким завершением фестивальной программы будет выступление хедлайнера — известного реп-исполнителя L'ONE.
Билеты можно приобрести на сайте: https://saransk.kassir.ru/festivali/ogaryov-fest#1320855 и в кассах «Саранск Арены»
Присоединяйся к первому фестивалю студенчества вместе с МГУ им. Н.П. Огарёва!
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