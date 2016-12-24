В Саранске пройдет фестиваль студенчества «ОГАРЁВ ФЕСТ»

МГУ им. Н.П. Огарёва приглашает на первый фестиваль студенчества «ОГАРЁВ ФЕСТ», который пройдет 20 декабря в 18:00 в комплексе «Саранск Арена»!

Подобного мероприятия в Мордовии еще не было! Откроет фестиваль - театрализованный пролог «Греческий Олимп», а после пройдет церемония произнесения «Клятвы Гиппократа» студентами медицинского института Мордовского госуниверситета.

На welcome-зоне публику встретят тематические фотозоны, интерактивные площадки, театральные постановки, концерт творческих коллективов и студентов университета.

Также выступят кавер-группы «Апрель» и ди-джеи творческого объединения «Blaash».

Ярким завершением фестивальной программы будет выступление хедлайнера — известного реп-исполнителя L'ONE.

Билеты можно приобрести на сайте: https://saransk.kassir.ru/festivali/ogaryov-fest#1320855 и в кассах «Саранск Арены»

Присоединяйся к первому фестивалю студенчества вместе с МГУ им. Н.П. Огарёва!