Глава Мордовии провел очередной прием граждан

По поручению Президента РФ Владимира Путина Глава Мордовии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Артём Здунов 16 декабря провел очередной прием граждан. Просьбы, озвученные жителями районов республики, затрагивали жизнедеятельность целых населенных пунктов, благополучие района в целом.

Наталия Денисова – член родительского комитета ковылкинской школы №4, от лица всех родителей школьников обратилась с просьбой о ремонте здания образовательного учреждения: «Наша школа самая большая в городе, в ней учится более 700 ребят, учеников привозят даже из сел района. С момента ввода в эксплуатацию, с 1986 года, капремонт не проводился. Общее состояние помещений, конечно, оставляет желать лучшего».

Глава Мордовии отметил, что капремонт возможно провести по госпрограмме «Развитие образования». Принято решение о ремонте кровли, входной группы, замене оконных блоков, устройству систем отопления, водоснабжения, канализования и электроснабжения. Кроме того, будет приобретена мебель и учебное оборудование.

Обсудили также сроки перевода детей в другие учебные учреждения на время проведения ремонта, организацию перевозки и питания школьников. Кроме того, было предложено создать инициативную группу из родительского сообщества, которая будет задействована в разработке дизайн-проекта ремонта школы.

«Надо проконтролировать все этапы капремонта, качество проводимых работ, чтобы школа в результате была достойной и удобной для педагогов и детей», - подчеркнул Артём Здунов.

Пожелание о создании зоны отдыха с детской площадкой по улице Советской в селе Большое Игнатово высказала Анастасия Шунеева. Сквер, который она попросила благоустроить, расположен между липовой и березовой аллеями – место прекрасно подходит для семейного отдыха. На близлежащих улицах проживает более 800 человек, много семей с детьми, пенсионеров, рядом расположены социальные учреждения, магазины, размещается ярмарка выходного дня.

И.о. Министра энергетики и ЖКХ Мордовии Иван Петуров сообщил, что сквер стал победителем рейтингового голосования, проект прошел госэкспертизу. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет обустроена пешеходная зоны, установлены малые архитектурные формы, детская площадка и оборудовано наружное освещение. Срок проведения работ – до 1 сентября.

«Принципиально, что площадка жителям нужна в летний период. Считаю, что реально начать работы раньше. Обязательно нужно оборудовать турники, брусья, чтобы спортом могли заниматься не только дети, но и взрослые. Анастасия Александровна, и не будет лишним общественный контроль жителей во время проведения работ», - подчеркнул Глава Мордовии.

Просьба в адрес Главы Мордовии поступила от жителей Уметского городского поселения. Здесь проживает более 2,5 тысячи человек, действует молодежный комитет, который проводит физкультурные и спортивные мероприятия. При этом инфраструктура для занятий спортом развита недостаточно хорошо.

«Сейчас такое время, что все стремятся вести здоровый образ жизни, и нам хотелось бы, чтобы молодежь поселка активно занималась спортом. У нас много детских площадок, а спортивных – дефицит», - отметила Людмила Долгова.

Артём Здунов предложил решить этот вопрос в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она позволит оборудовать специальное покрытие и установить разнообразные спортивные тренажеры. Глава Мордовии обозначил срок – к международному дню защиты детей.

Татьяна Ломакина из Кадошкинского района пожаловалась на плохое состояние автодороги, связывающей села Большая Поляна и Глушково. Более 5 км дороги не ремонтировались уже много лет, проезжая часть стала небезопасной для движения. Между тем, по этому участку курсируют школьные маршруты в село Адашево, рейсовый автобус.

Председатель Госкомитета РМ по транспорту и дорожному хозяйству Валерий Кандрин доложил, что уже ведется работа по включению этого участка в нацпроект «Безопасные качественные дороги» на 2023 год. Запланирован ремонт автодороги сообщением с. Адашево - с. Большая Поляна - с. Глушково общей протяженностью 5,2 км.

«С проведением ремонта затягивать не нужно. Это не такая большая стройка, чтобы откладывает ее завершение на долгие месяцы», - сказал Артём Здунов.

«Наше село Новая Карьга Краснослободского района довольно большое: активно работает сельхозпредприятие, есть школа, ФАП, аптека. В текущем году жители очень ждали капремонта дороги. Можем ли мы надеяться на его проведение в 2023 году?» - обозначил вопрос Алексей Ломайкин.

Причина переноса ремонта оказалась веская – требовал корректировки проект ремонта из-за водопропускных коммуникаций. Сейчас необходимые процедуры находятся на завершающей стадии, до августа 2023 года ремонт почти 7 км дороги планируется завершить в полном объеме в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Многие вопросы рождаются в поездках по районам республики: проблема видна, принимаются меры. Поэтому получается, что мы работаем на опережение. Но считаю, что в ходе приемов должны подниматься и такие вопросы, которые требуют определения источника финансирования, которые десятилетиями не решались. Например, по коммунальной технике для уборки снега: если она не приобреталась на протяжении 20 лет, а имевшаяся была утрачена путем незаконного выведения из госимущества. Каждая закупка для нас – событие, постепенно мы все приведем в порядок. Не надо бояться решать трудные вопросы. Мы для этого и работаем», - подвел итог приема граждан Глава Мордовии.