В Саранске уголовнику вынесли приговор за налет на офис микрофинансовой организации

В столице Мордовии суд вынес приговор отпетому рецидивисту, совершившему налет на офис микрофинансовой организации. Об этом сообщает МВД по РМ.

9 июля этого года в дежурную часть полиции поступило сообщение о совершении разбойного нападения на офис финансовой организации в самом центре города. В павильон, где оформляют микрозаймы, вошел неизвестный субъект и угрожая ножом девушке-специалисту, забрал скромные 10 тысяч рублей. С этими деньгами нападавший скрылся с места преступления.

Сотрудниками уголовного розыска было установлено место, где мог скрываться налетчик. 11 июля он был задержан. Это оказался 35-летний житель Саранска, находившийся с 2020 года в федеральном розыске по подозрению в совершении мошенничества (вместе со своим знакомым он обманом увел у кредитного учреждения почти 700 тысяч рублей).

В квартире, где подозреваемый скрывался от правоохранителей, полицейские обнаружили предполагаемое орудие преступления и одежду, в которой он находился на момент совершения разбойного нападения. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как отмечается, ранее этот деятель неоднократно был судим, в том числе за совершение грабежа, двух краж и побег из мест лишения свободы. Приговором суда за разбой и мошенничество сейчас ему влепили 6 лет 6 месяцев лишения свободы.