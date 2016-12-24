Росреестр Мордовии участвует в «Ёлке желаний»

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В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Приближается волшебный праздник Новый год, время чудес и добрых дел! Сотрудники Росреестра Мордовии присоединились к благотворительной Всероссийской акции «Ёлка желаний» и исполнили мечту 6-летней Арины из Саранска – большой плюшевый полярный медведь радует хозяйку и уже обрел имя – Патрик.
«Получать подарки круто, но дарить их это вообще что-то невероятное, видеть счастливые глаза ребенка, искренние эмоции и радость», – отметила председатель молодежного совета Управления Росреестра по РМ Ирина Плигина.
Коллектив Управления поздравляет Арину и ее маму Дарью Владимировну с наступающим Новым годом, желает здоровья и много-много новогодних чудес!
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В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
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