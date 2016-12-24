В Саранске за серийные хищения из магазинов задержан ранее судимый товарищ

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В столице Мордовии возбуждены уголовные дела в отношении 40-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в кражах из магазинов. Хищения были выявлены работниками торговых точек в ходе проведенных инвентаризаций.
Как установили сотрудники полиции, на свои воровские операции в сетевых магазинах Октябрьского и Пролетарского районов мужчина отправлялся целенаправленно. Взяв покупательскую тележку, он набирал с прилавков товарно-материальные ценности, после чего выходил из торгового зала.
Предметом преступного посягательства становились колбасные изделия, сыры, конфеты, спиртные напитки, бритвенные принадлежности, машинка для стрижки волос, туалетная вода и т.д. Подобным образом он совершил три кражи из сетевого супермаркета.
Кроме того, этот товарищ подозревается в хищении двух бутылок текилы из магазина по продаже алкогольной продукции. Спиртные напитки мужчина спрятал в пакет, после чего покинул торговую точку мимо кассы.
Общая сумма причиненного от его деяний ущерба составила более 32 тысяч рублей.
В настоящий момент в отношении серийного вора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовных дел продолжается.
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