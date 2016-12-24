Игорь Комаров представил окружной проект «Ментальное здоровье» на федеральном уровне

16 декабря в Москве прошло заседание Координационного совета по вопросам социальной интеграции детей и молодых взрослых с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, которое провела Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В заседании приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, представители профильных федеральных министерств, общественных организаций, а также эксперты и специалисты в области защиты прав детей-инвалидов.

Игорь Комаров, обращаясь к участникам заседания, представил опыт реализации общественного проекта «Ментальное здоровье», реализуемого в регионах округа с 2019 года. По словам полпреда, необходимость запуска этого проекта обусловлена распространенностью детской инвалидности, в том числе увеличением числа детей с расстройством аутистического спектра, которым требуется не только медицинская помощь, но и в большей степени психосоциальная реабилитация. Задачей проекта является сопровождение ребенка с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями, а потом и взрослого человека с данными диагнозами на всех этапах его жизни.

«Главная цель нашего проекта - снизить ограничения жизнедеятельности этим людям, дать шанс им и их семьям повысить качество жизни, стать полноценной частью общества. Сейчас в проекте участвуют 10 регионов Приволжского Федерального округа, но к 2024 году стоит задача охватить проектом весь округ», - сказал полпред. Игорь Комаров также подчеркнул его межведомственный характер: «Только в совокупности получения медицинских, образовательных и реабилитационных услуг заключается синергетический эффект социализации для нашей целевой группы».

За 3 года реализации проекта в регионах ПФО был накоплен не только уникальный опыт, но и выявлены проблемы, требующие решения на федеральном уровне.

В Мордовии также активно идет реализация проекта «Ментальное здоровье». С июня 2021 года взят ориентир на формирование системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), как в системе здравоохранения РМ, так и в межведомственном взаимодействии. Отрабатывается система оказания ранней помощи, маршрутизация и обеспечение медицинской помощью лиц с РАС и другими ментальными нарушениями.

В рамках реализации проекта при Мордовской республиканской клинической психиатрической больнице функционирует комплексная система медико-психолого-реабилитационной помощи для лиц с РАС. Создаются условия для наиболее полной социализации лиц с ментальными нарушениями и их семей. Ведется раннее непрерывное последовательное, комплексное сопровождение, что обеспечивает оптимальное развитие, адаптацию, интеграцию в общество и максимально снижает ограничение жизнедеятельности. Налажено взаимодействие с общественными организациями Мордовии, НКО, представляющими интересы лиц с аутизмом и их семьями.

В заключение полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров выразил уверенность, что «деятельность рабочих групп, созданных по направлениям деятельности Координационного совета, будет способствовать принятию решений, направленных на повышение качества жизни людей, остро нуждающихся в этом».