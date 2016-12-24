МЧС по РМ сделало оперативное предупреждение о надвигающемся снегопаде

Репортер

Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории республики днем 17 декабря прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные.

При этом, по данным синоптиков, 18 декабря в Мордовии температура воздуха днем повысится до плюсовых значений и пройдут дожди со снегом.

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