МЧС по РМ сделало оперативное предупреждение о надвигающемся снегопаде

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Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории республики днем 17 декабря прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные.
При этом, по данным синоптиков, 18 декабря в Мордовии температура воздуха днем повысится до плюсовых значений и пройдут дожди со снегом.
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Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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