В селе Троицк Ковылкинского района готовится к открытию обновленная школа

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В Ковылкинском районе завершается ремонт Троицкой средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза А.Г.Котова. Проведение работ стало возможным благодаря национальному проекту «Образование».
Строители обновили кровлю здания, заменили электропроводку, системы отопления и канализации, оштукатурили и покрасили стены, уложили керамической плиткой полы, установили пластиковые окна и новые двери. В школе также отремонтированы актовый зал и столовая. Сейчас завершается обновление фасада.
На эти цели было выделено 85 млн рублей. Еще более 7 млн рублей направлено на закупку оборудования и мебели для школьных классов - ученических парт, столов для учителей, интерактивных досок, учебных пособий, ноутбуков и т.д. Такие условия позволят организовать учебный процесс в полном соответствии с современными стандартами.
Планируется, что занятия в обновленной школе начнутся после зимних каникул. Пока все учащиеся переведены в филиал образовательного учреждения - в село Шингарино.
«Строители трудятся качественно и укладываются в график, согласно которому ремонт точно будет закончен в конце декабря», - отметил директор Троицкой средней общеобразовательной школы Алексей Тишкин.
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В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
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