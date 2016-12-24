В селе Троицк Ковылкинского района готовится к открытию обновленная школа

В Ковылкинском районе завершается ремонт Троицкой средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза А.Г.Котова. Проведение работ стало возможным благодаря национальному проекту «Образование».

Строители обновили кровлю здания, заменили электропроводку, системы отопления и канализации, оштукатурили и покрасили стены, уложили керамической плиткой полы, установили пластиковые окна и новые двери. В школе также отремонтированы актовый зал и столовая. Сейчас завершается обновление фасада.

На эти цели было выделено 85 млн рублей. Еще более 7 млн рублей направлено на закупку оборудования и мебели для школьных классов - ученических парт, столов для учителей, интерактивных досок, учебных пособий, ноутбуков и т.д. Такие условия позволят организовать учебный процесс в полном соответствии с современными стандартами.

Планируется, что занятия в обновленной школе начнутся после зимних каникул. Пока все учащиеся переведены в филиал образовательного учреждения - в село Шингарино.

«Строители трудятся качественно и укладываются в график, согласно которому ремонт точно будет закончен в конце декабря», - отметил директор Троицкой средней общеобразовательной школы Алексей Тишкин.