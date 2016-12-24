По иску прокуратуры республики суд признал недействительными сделки с участием государственного имущества

По иску прокуратуры республики Арбитражным судом Мордовии признаны недействительными сделки по незаконной передаче ГБУ РМ «Спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу и волейболу» находящихся в государственной собственности нежилых помещений.

Прокурорской проверкой установлено, что государственное учреждение передало закрепленные за ним на праве оперативного управления 3 нежилых помещений в административном здании по проспекту 70 лет Октября в г. Саранске в пользование индивидуальному предпринимателю без проведения установленной законом процедуры торгов.

По информации прокуратуры РМ, незаконная сделка была оспорена в целях недопущения ограничения конкуренции и восстановления нарушенных прав Республики Мордовия на распоряжение государственным имуществом на законных основаниях, а также хозяйствующих субъектов, которые могли бы претендовать на право пользования этим имуществом.

Решение суда в законную силу не вступило.