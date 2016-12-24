Напавшую на детей в Рузаевке собаку отправили в приют для животных

Эту информацию в социальной сети сообщил мэр города Алексей Домнин.

«Вчера в социальных сетях распространилось видео, на котором родитель пытается защитить своего ребенка от животного. По видео видно, что собака породы хаски. Заводчики хаски характеризуют эту породу, как непредсказуемую. Никогда не угадаешь ее поведение: проявит ли она агрессию к незнакомым людям или, наоборот, ласку. Это считается огромным недостатком хаски, который не исправляется никакими занятиями и работой.

Собака на видео скорее всего имеет хозяина, но он решил от нее избавиться. По словам местных жителей, в их микрорайоне этот пес появился недавно. Дети и взрослые его боятся.

Вчера, как только стало известно о факте нападения, наши сотрудники выезжали на ул. Юрасова. Собаку сначала не обнаружили, для дальнейших поисков была привлечена рузаевская полиция. Также вызвана специализированная организация.

За четыре часа нам удалось отловить пять собак. В том числе и ту, которая стала главным героем последних двух дней. По всем внешним признакам это она! Если хозяин захочет вернуть своего друга, ему надо будет обратиться в чамзинский приют. Правда, мужчине на видео рекомендовано написать заявление о привлечении к ответственности хозяина собаки.

Кстати, чаще всего подобные инциденты случаются именно с домашними собаками, которых отпустили временно побегать. Хозяевам стоит знать, что за это предусмотрена административная ответственность. А еще следует помнить: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Как мы работаем с безнадзорными животными? В этом году Рузаевский район в январе заключал контракт со специализированной организацией на сумму более 600 тысяч рублей. Этого было недостаточно, поэтому руководство района вышло на министерство сельского хозяйства и продовольствия республики, именно они ответственные за работу с бездомными животными. Району были выделены дополнительно еще более 200 тысяч рублей.

Вы активно мне пишите про агрессивных собак, я сам вижу ситуацию в городе. Поэтому принял решение за счет нашего бюджета тоже заключить контракт. В итоге за весь год была отловлена 101 собака. Плюс работа продолжается, в том числе сегодня. Пока весь микрорайон по ул. Юрасова не будет очищен от безнадзорных животных, специалисты не уедут».