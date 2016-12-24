Прокуратура в Мордовии добивается выдачи инвалиду жизненно необходимого лекарственного препарата

Прокуратура Пролетарского района Саранска провела проверку законодательства об охране здоровья граждан при льготном лекарственном обеспечении и установила, что медицинским учреждением отказано инвалиду в выписке льготных рецептов на жизненно необходимый лекарственный препарат. Он был назначен пациенту Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства России для пожизненной ежемесячной терапии. При этом отказ от приема этого лекарства смертельно опасен для больного.

В этой связи прокуратура Пролетарского района Саранска обратилась в суд с иском о возложении на учреждение здравоохранение обязанности выписать льготные (бесплатные) рецепты на необходимый лекарственный препарат, а также возложении на Министерство здравоохранения РМ обязанности обеспечить пациента необходимым лекарством.

По информации Прокуратуры республики, исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда обращено к немедленному исполнению.