Жительница Саранска лишилась 300 тысяч рублей в результате атаки троих аферистов

К полицейским в столице Мордовии обратилась 34-летняя экономист-консультант консалтинговой компании и сообщила о совершенном в отношении нее мошенничестве. Жертву обмана по телефону разводили сразу трое аферистов.

Как рассказала заявительница, в мессенджере ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который выдавал себя за сотрудника московской полиции. Во время разговора он сообщил, что произошла утечка персональных данных, воспользовавшись которыми злоумышленники оформили от имени жительницы Саранска кредит. При этом незнакомец предупредил собеседницу об уголовной ответственности за разглашение озвученной им информации.

После этого с потерпевшей связались еще двое мошеннических персонажей - мнимый офицер ФСБ и липовый сотрудник банка. Следуя их «наставлениям» женщина оформила в банке займ на 300 тысяч рублей и перевела деньги на некий «защищенный депозит». Это все делалось под предлогом пресечения действий злоумышленников.

Прозрение относительно мошеннической сути случившегося наступила у дамы уже на следующий день, она сразу же обратилась в полицию.

В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.